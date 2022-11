«Arrestato l’attentatore di Istanbul» | il governo della Turchia accusa il Pkk

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il ministro dell’InternoSouleyman Soylu ha annunciato nelle prime ore di lunedì 14 novembre l’arrestopersona responsabile dell’attentato che domenica ha ucciso almeno sei persone a. Soylu hato il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) di aver organizzato l’attentato. «La persona che ha piazzato la bomba è stata arrestata. Secondo le nostre conclusioni, l’organizzazione terroristica del PKK è responsabile» dell’attacco, ha affermato Soylu in una dichiarazione trasmessa dall’agenzia ufficiale di Stato Anadolu e dalla televisione locale e ripresa dall’Afp. La bomba è esplosa nella centralissima Istiklal Caddesi, arteria disempre gremita di residenti e turisti. L’attentato non è stato ancora rivendicato ed è stato attribuito a una donna ...

Secondo'agenzia Anadolu 25 persone sono indagate per aver pubblicato contenuti "provocatori" ... Il 10 marzo di 6 anni fa unsuicida si fece saltare in aria davanti all'ufficio del ...E' stata arrestata la persona che avrebbe piazzato la bomba in Istiklal Caddesi, a Istanbul, uccidendo almeno sei persone nella affollata via dello shopping. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno ...