Arrestata una donna siriana per l' attentato a Istanbul

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Unadi nazionalitàè stataquesta mattina insieme ad altre 46 persone, tutte accusate di aver preso parte all'che ieri ha sconvolto la Turchia. Secondo gli investigatori turchi, sarebbero tutte legate all'organizzazione terroristica separatista curda Pkk/Ypg.Dalle prime informazioni sembra che proprio laabbia depositato l'esplosivo nella centralissima via Istiklal di, causando la morte di 6 persone e il ferimento di altre decine di passanti. Degli 81 feriti 50 sono stati dimessi, mentre 31 si trovano ancora in ospedale e due sono gravi. Tra di loro, comunque, non ci sono cittadini stranieri.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-