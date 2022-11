Arredo bagno | gli stili di tendenza del 2023

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilsi conferma l’anno migliore per il design, con tanti nuoviper l’. L’angolo della casa in cui ci sentiamo più a nostro agio, fra relax e momenti di solitudine, diventa il luogo perfetto in cui sperimentare nuove forme di arredamento, fra presente e passato. Dai rivestimenti ai mobili, il nuovo anno ci regala tante ispirazioni per rinnovare o creare da zero il nostro. Scopriamo le migliori, dallo stile nordico a quello rustico chic.in stile nordico, semplicità essenziale Minimalismo e toni neutri: sono questi i punti chiave di unin stile nordico. Il bianco, il nero e il grigio sono i colori dominanti nei rivestimenti, con piastrelle che regalano una eleganza senza tempo, ...