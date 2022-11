Arcigay | Marco Arlati rieletto nella segreteria nazionale con delega allo Sport

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 14 novembre 2022) Durante il XVII congressodisvolto a Latina nel weekend 11-13 Novembre, il bergamascoè stato riconfermato incon la. Un appuntamento storico, che per la prima volta ha visto l’elezione di una donna, Natascia Maesi, alla guida dell’associazione. Grande soddisfazione per il presidente diBergamo Cives, per una conferma che gli consentirà di perseguire gli obiettivi prefissati: “Ringrazio il Segretario Generale Piazzoni e tutti/e iti/e per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti. È un onore poter continuare il lavoro iniziato quattro anni fa...