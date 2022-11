Apre a Milano il salotto del benessere | la Maison Sisley

...Big Data & Business Analytics 2022 della School of Management del Politecnico di. Indice ... WHITEPAPER Customer Data Platform: cos'è e perchéuna nuova era per i marketer Big Data CRM ...... con arredi interni nati per garantire il massimo comfort al paziente e che si estende su una superficie totale di oltre 1200 metri quadrati, in pieno centro a. E' il nuovo centro dedicato ...In medicina si segue l’evidenza. Questo è il principio guida di ogni scelta clinica. Lo stesso modello, però, andrebbe replicato in ogni contesto decisionale; invece così non sembra essere, neanche qu ...A Treviglio il gruppo che comprende la Same apre le porte al pubblico il 17 novembre per un evento ... professore di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università di Milano, Carlo Rottenbacher, ...