Antonino racconta un segreto drammatico su lui e Belen

(Di lunedì 14 novembre 2022) In più occasioniSpinalbese al GF Vip ha parlato della sua storia conRodriguez. Il gieffino ha rivelato di essere stato lui a chiudere la relazione e oggi ha ricordato anche un episodioaccaduto circa due anni fa.ha confessato che lui ehanno perso il loro primo figlio.Spinalbese: “Ha perso il figlio, poi è scattata la voglia di riprovarci”. “Lei parte ad Ibiza e ci siamo visti lì. Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV. Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa. – riporta Blogtivvu – Io finisco questa settimana di vacanza e ...

Novella 2000

È impressa sul palcoscenico la pergamena dove il monaco Pimenuno dei periodi più torbidi della storia russa che ha il suo zenit nel giorno in cui il ... spesso ancheVotto, venne ...ROMEO che, in qualità di studioso di storia, ha cercato di ricostruire alcuni aspetti ... Telesedi come, nel 1969, Berlinguer diventa vicesegretario del Partito e, quindi, ... Antonino Spinalbese racconta il primo incontro con Belen Siamo a conoscenza della storia d’amore, anche se breve, che hanno vissuto Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. L’hair-stylist, però, non ha mai raccontato con chiarezza la sua versione della storia ...Lui: “Parla anche troppo” Non è sfuggito ciò che Antonino Spinalbese ha detto al GF Vip 7, sulla la rottura con la madre di sua figlia. Per iniziare ha raccontato come è nata la loro relazione: “Lei ...