Antonino | “Fiero di prendermi cura di mamma”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 novembre 2022) Concreto, pieno di talento, la testa e il cuore giusti,torna al successo con Tale e Quale Show ma oltre alla musica èdi prendersidella. Lo racconta a Oggi è un altro giorno: “Sono il suo caregiverha l’Alzhaimer. Mi prendodidalla mattina, tutto ciò che le serve, anche solo un sorriso, anche per ricordarle qualcosa. E anche papà lo fa con le canzoni, con le loro canzoni, le mette e ballano e le permette di ricordare”.Spadaccino l’aveva promesso a sua madre che avrebbero fatto insieme cose folli per mantenere vivi i ricordi, almeno per quello che è possibile. E’ per questo che ha deciso di partecipare a Tale e Quale e crederci ancora.a Oggi è un ...