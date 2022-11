Anso cresce e rinnova il direttivo | Giovannelli confermato presidente

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tra pochi mesicompirà vent’anni e di strada da allora ne è stata fatta tanta. Quasi cento editori hanno scelto di far parte dell’Associazione Nazionale della Stampa Online. Gli stessi che si sono dati appuntamento domenica 13 novembre a Varese per la classica assemblea annuale che ha scelto il nuovoallargandolo a sette consiglieri. La grande novità è l’apertura verso nuovi soggetti editoriali testimoniata dall’ingresso di Open nel gruppo dirigente dell’associazione. Quattro conferme, due novità e un rientro per dirigereda qui al 2026. Nel ruolo guida è statoMarco, direttore di Varesenews edella Varese web srl. Con lui sono stati confermati Vincenzo Cifarelli, fondatore di Netnews, Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24, la ...

'Dopo diversi anni di presenza in- ha affermato Nathalie Grange eletta vicepresidente dell'associazione - è arrivato il momento che anche una piccola realtà editoriale proveniente dalla più ...Le testate aderenti adcoprono tutto il territorio nazionale, da Aosta a Trapani, passando per tutte le regioni del nostro Paese. Con sede a Milano , l'associazione svolge un importante lavoro ...