“Anìn!” | il primo manuale per l’insegnamento della lingua e cultura friulana nella scuola primaria

laRegione

La nuova iniziativa dell'Arlef per gli studenti delle primarie Cisilino: "Mira ad avvicinare a un'educazione ...Anin! i manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana nelle scuole. Si chiama "!" ed è ilmanuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana nelle scuole primarie. Un progetto promosso dall'ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, con il supporto ... Il Gospel benefico a Cavergno per ANÀ con il Togo