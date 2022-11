Angelo Madonia | come ha conquistato Ema Stokholma | quei litigi in sala

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ospiti a Oggi è un altro giorno Emaemozionano non solo in pista ma anche con il loro amore. “hai fatto a conquistare Ema?” chiede Serena Bortone che conosce bene la storia della, la corazza dietro cui si nasconde; ha letto il suo libro, l’ha avuta ospite ben prima di Ballando con le Stelle. “Un giorno stavamo provando, erano le prime lezioni e non sapevamo cosa fare e lei mi ha detto ‘ma questo contatto è maggiore di un rapporto intimo’” raccontafacendo sorridere tutti ma spiegando alla perfezione alcune difficoltà della sua ballerina. “hola fiducia di Ema? I rapporti umani sono creati da equilibri e per costruirli c’è bisogno della giusta chiave e io penso ...