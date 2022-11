Ancelotti da Fazio canta | 'I migliori anni della nostra vita' VIDEO

Carlo, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Che Tempo che Fa' con Fabiosu Rai 3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: 'In questo momento sono tranquillo, ...Lo dice Carlo, ospite della trasmissione di Rai 3 'Che tempo che fa', condotta da Fabio. Poi il tecnico vincitore in tutti i paesi in cui ha allenato, tra Italia, Spagna, Inghilterra, ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex tecnico del Napoli, è stato ospite della trasmissione "Che Tempo che Fa" condotto da Fabio Fazio su Rai 3. "In questo momento sono tranquillo, non ric ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato invitato come ospite alla trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Il tecnico ...