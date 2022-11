Ancelotti canta ‘I migliori anni della nostra vita’ con Fabio Fazio | VIDEO

Calciomercato.com

Commenta per primo L'allenatore del Real Madrid, Carloè stato ospite di Fabio Fazio a ' Che tempo che fa ': eccolo alla prova di canto con ' I migliori anni della nostra vita ' di Renato Zero ( RaiPlay )....segno nella finale di Nations League vinta poi sulla Spagna " e trascinare la squadra di...in Esteban Ocon con la sua Alpine e aperta sulle note della Turandot con Andrea Bocelli che"... Ancelotti da Fazio canta: 'I migliori anni della nostra vita' VIDEO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, si abbandona a un'intervista all'insegna della simpatia umana e del racconto: una carriera unica, da giocatore e allenatore ...