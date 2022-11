Anastasiia Alashri uccisa a Fano da suo marito | lo aveva denunciato per maltrattamenti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 novembre 2022)anche provato a denunciare suo, questo emergerebbe nelle ultime ore. Ma non è servito a nulla.è statada suo. La ragazza, 23 anni arrivata in Italia dopo aver lasciato l’Ucraina insieme a suo figlio, è stata trovata senza vita, colpita da tre fendenti. Ieri la famiglia della ragazzachiesto aiuto e si era parlato di lei come di una donna scomparsa. Purtroppo la 23enne è stata. Sono i vicini di casa a raccontare qualcosa in più di, 23 anni. La ragazza madre era una profuga dall’Ucraina in guerra: era arrivata acon un figlio di 2 anni. Da qualche giorno,lasciato la sua casa, dove viveva con il ...