Anastasiia Alashri | 23enne uccisa a coltellate a Fano | l’ex marito fermato alla stazione di Bologna Lo aveva denunciato tre giorni prima

(Di lunedì 14 novembre 2022) La, è statadopo l’incontro con ildal quale voleva separarsi.è stato bloccatodie poi arrestato. La ragazza, originaria dell’Ucraina, era arrivata in Italia a marzo per fuggire dguerra con l’uomo e il figlio di 3 anni. Secondo i carabinieri, negli ultimi mesi il rapporto trae il coniuge, un 32enne di origine egiziana, era diventato sempre più conflittuale e la ragazzamanifestato la volontà di separarsi. Pochifa, l’11 novembre, si era rivolta ai carabinieri per denunciare le vessazioni a cui suo...

Il Fatto Quotidiano

