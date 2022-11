Amd e Sid costituiscono Fesdi | alleanza contro il diabete

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 novembre 2022) La Società Italiana di Diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetologici (AMD) lanciano il progetto “Iluna malattia molto Comune” con l’obiettivo di fare luce sul tema dell’accesso equo e capillare alle cure sul territorio promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce a livello nazionale, ma soprattutto territoriale, in quelle aree in cui si registrano i più alti tassi di prevalenza della malattia e delle sue complicanze, vale a dire le periferie dei grandi centri urbani e altre aree del Paese, in cui, generalmente, risiedono fasce di popolazione socio-economicamente più svantaggiate per istruzione o condizioni economiche. Il progetto, presentato oggi presso la sede dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) a Roma in occasione dell’evento AMD-SID “e accesso alle ...