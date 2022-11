Alvaro Bautista | gioia da campione del mondo | “Ducati | grazie!”

È di ieri la conquista del Mondiale Superbike con lo spagnolo, arrivata una settimana dopo il trionfo in MotoGP con Pecco Bagnaia, apoteosi di una stagione in cui la Casa italiana è ..., 37 anni, festeggia il titolo con tutto il team di Borgo Panigale dopo il secondo posto in gara - 2 in IndonesiaDa un mondo all’altro. In una settimana. Questo è l’anno della Ducati, non si discute. Dopo il titolo iridato in MotoGp con Pecco Bagnaia, ecco servito quello della Superbike con Alvaro Bautista… Legg ...La Casa bolognese vince i due mondiali più importanti e centra persino il record di vendite Di gioia in gioia, di soddisfazione in soddisfazione, festa dopo festa, continua inarrestabile la marcia tri ...