Allegri vince con la Lazio e avvisa il Napoli | ecco cosa ha detto

(Di lunedì 14 novembre 2022) Massimilianodopo la vittoria della Juventus con lafa il punto sulla corsa scucolprimo in classifica. Juve-finisce 3-0 edsi gode la rimonta sulla zona Champions League, mentre ilprimo in classifica resta sempre a 10 punti. Ma il tecnico bianconero è carico e dice: “Ilsta facendo un campionato a sé, sta viaggiando a una media impressionante. Potenzialmente può finire a 53 il girone d’andata, a meno di 90 punti il campionato non si. Sei giornate fa nessuno credeva che alla sosta saremmo stati terzi in classifica, quindi questo è un saltino in avanti. Ora pensiamo a riposarci e a ricaricare le batterie“.benedice anche la sosta per il Mondiale, ...

La Juventus di Massimilianoanche contro la Lazio per 3 - 0 e si piazza al terzo posto in classifica. E soprattutto non subisce gol. Dopo la partita in qualche modo, nemmeno troppo rumorosamente, ma con molta ...sale al 3° posto. Kean fa il fenomeno: doppietta, è la sesta vittoria di fila. Lazio travolta e sorpassata. Inzaghiil primo big match. Dzeko super con l'Atalanta. Simone: 'Scudetto ...La Juventus vince e convince contro la Lazio: il giornalista Varriale ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo ...La Juventus di Massimiliano Allegri vince anche contro la Lazio per 3-0 e si piazza al terzo posto in classifica. E soprattutto non subisce gol. Dopo la partita ...