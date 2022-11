(Di lunedì 14 novembre 2022) Secondo il XII Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Moressa gli ingressi per lavoro in Italia restano a livelli molto bassi: 8,5 su 10mila contro i quasi 30 della media Ue

Considerando l'attuale presenza straniera per settore, il fabbisogno di manodopera straniera sarebbe di circa 80 mila unità. La restante quota di lavoratori potrebbe arrivare valorizzando donne e ...... questo il grido d'allarme unanime che si è levato dall'auditorium Al Duomo, che ha ospitato la ... infine, una pronta risoluzione del problema legato alla carenza di manodopera qualificata, che ora ... Allarme manodopera: mancano all'appello 534mila lavoratori, 80mila stranieri In controtendenza sulla narrazione corrente, arriva oggi in perfetta sintonia con i temi europei e internazionali il XII Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione della Fondazione Moressa.