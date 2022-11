Alla scoperta di ‘The Dog & Ball’ | il miglior pub fai da te della Gran Bretagna

Leggi su funweek

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si chiama The Dog; Ball, sorge a Horndean nell’Hampshire e ha appena vinto il riconoscimento come Britain’s best Pub Shed of the Year. In pratica, è il pub fai da te. Dietro il bancone c’è John Simmons, cinquantenne consulente per la gestionesicurezza con un passato di dipendente nella Royal Navy. L’idea era coltivata da qualche tempo, complice la pandemia, ma solo il coinvolgimentomoglie ha reso davvero realizzabile il progetto. “Desideravo avere un rifugio in casa, per potermi godere la famiglia, gli amici e dare sfogomia passione per il riciclo e bricolage”, racconta Simmons (Kikapress). Foto KikapressCosì, “vedendo imprese similimia sui social”, la coppa è passata ...