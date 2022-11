Alla festa di compleanno di Leonardo DiCaprio c’erano tanti amici famosi. E una grande assente

Leggi su amica

(Di lunedì 14 novembre 2022)diesagerata dic’era mezza Hollywood., parenti, conoscenti.premi Oscar e modelle. Ma non è passata inosservata unaassenza. Anzi due… Foto Ansa A ben guardare si fa prima a dire chi non c’era di chi c’era. Ma si sa, quando Leo chiama, Hollywood risponde. E così, la crème de la crème dello showbitz a stelle e strisce si è data appuntamento in una villa enorme di Beverly Hills. Affittata apposta per cantareauguri a. Che ha festeggiato i 48 anni (li compie l’11 novembre) con unastracolma di divi. Che hanno dovuto sottostareregola ferrea imposta ...