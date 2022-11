Alessio Boni sul set romano della nuova serie tv di Rai Fiction ‘La lunga notte’

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sono in corso a Roma, le ripresein sei episodi Lanotte interpretata daper la regia di Giacomo Campiotti, una coproduzione Rai– Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi. Accanto ad, Duccio Camerini, Ana Caterina Morariu, Aurora Ruffino, Flavio Parenti, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Martina Stella, Luigi Diberti e Giuseppe Antignati. Sceneggiata da Franco Bernini, Bernardo Pellegrini, con la consulenza alla sceneggiatura dello stesso regista e la consulenza storica di Pasquale Chessa, LaNotte narra le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 in cui si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio, ...

Sceneggiata da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini con la consulenza dello stesso regista e la consulenza storica di Pasquale Chessa, La lunga notte è interpretata da, Duccio Camerini, ...Il cast è molto nutrito: Luigi Lo Cascio,, Jasmine Trinca, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Maya Sansa e tanti altri. "La meglio gioventù" vinse 6 David di Donatello , 7 Nastri d'... Alessio Boni protagonista della serie tv LA LUNGA NOTTE. Al via le riprese a Roma