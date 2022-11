Albania-Italia | amichevole calcio | programma | orario | tv | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’cerca di mettersi alle spalle la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. La selezione di Roberto Mancini, che a marzo non ha staccato il pass per la competizione internazionale per la seconda volta consecutiva, sarà impegnata a Tirana in un’con l’. Il match contro la squadra guidata da Edy Reja è il primo di due amichevoli previste in questa settimana; con questi due match il CT jesino potrebbe immettere nuovo olio nei meccanismi della squadra che verrà, oltre a poter dare qualche chance a qualche nuovo elemento in vista del futuro. Solo tre precedenti fra le due squadre, con l’che è sempre riuscita a prevalere: la prima sfida è datata 18 novembre 2014, un’chiusa per 1-0 con il gol di Stefano Okaka. Le altre due partite risalgono alle qualificazioni al ...