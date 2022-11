(Di lunedì 14 novembre 2022) Milano, 14 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Prende il vialadeldelle, che si svolgerà il 15, 16 e 17 novembre 2022 presso Phyd in Milano. L'evento è il principale appuntamento nazionale dedicato ai temi del lavoro e del people management, quest'anno nuovamente in presenza a Milano ed in streaming live ed è promosso da CoachHub e Indeed in qualità di Main Partner; Sodexo Benefits and Rewards Services in qualità di Welfare Partner; Adnkronos in qualità di Main Media Partner. Le tre giornate delaffronteranno rispettivamente i seguenti macro-temi: training & recruiting (15 novembre); welfare & wellbeing (16 novembre); digital & innovation (17 novembre). Preceduto dalla serata di Anteprima Live Show, la ...

Entilocali-online

Dal Niger al Venezuela, l'impegno di Bruxelles alla vigilia del G20 che prenderà ila Bali, in Indonesia, per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina sull'energia e la sicurezza ...Sarà aperta inSan Lorenzo 21 fino al 5 febbraio , ogni sabato e domenica dalle 10 alle 13 e ... si intitola: 'I treni della Torino - Genova ieri e. Sguardo sul passato recente e sul futuro ... Al via domani quattordicesima edizione Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana (Adnkronos) – Prende il via domani la quattordicesima edizione del Forum delle Risorse Umane, che si svolgerà il 15, 16 e 17 novembre 2022 presso Phyd in Milano. L’evento è il principale appuntamento ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...