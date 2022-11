Al Teatro Acacia Giuseppe Albanese ospite dell’Associazione Scarlatti

Leggi su 2anews

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per questo quinto appuntamento, il consueto concerto della Associazione Alessandro, si trasferisce al: protagonista, uno dei più acclamati pianisti della sua generazione. Per il prossimo appuntamento, in programma giovedì 17 novembre 2022 al(e non al Sannazaro) alle ore 20.30, è in programma un bellissimo concerto della Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e