Al Papa Giovanni l’autopsia di Bonomelli | il dolore del figlio Emanuele | mercoledì il funerale

(Di lunedì 14 novembre 2022) Bergamo. “Non mi interessa cavalcare l’odio, non cerco rivalsa. Ora mi aspetto solo che la giustizia faccia il suo corso”. Sono le parole didi Angelo, l’imprenditore di 80 anni narcotizzato, rapinato e abbandonato in stato di incoscienza da un gruppo di quattro persone ora rinchiuse nel carcere di via Gleno. Lunedì pomeriggio (14 novembre) il medico legale Matteo Marchesi ha eseguitosul corpo dell’80enne. Iniziata intorno alle 15, è terminata poco prima delle 17 e si attendono ora gli esiti. La salma dell’imprenditore è stata trasferita alla casa del commiato di Trescore Balneario. Ilè stato fissato peralle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Trescore.

PerugiaToday

di Giambattista Gherardi Un'intera Valle dedica in queste ore un pensiero commosso a Giuseppe Rovelli , 86 anni, morto nella notte fra sabato 12 e domenica 13 novembre all'ospedaleXXIII di Bergamo. Negli ultimi mesi, il progressivo aggravarsi delle sue condizioni l'aveva visto ricoverato dapprima alla Fondazione Don Palla di Piazza Brembana e successivamente a San ...... ma piuttosto si soffermano su altre personalità, come quelle del Presidente ItalianoLeone,Paolo VI, la famiglia e tutti gli amici di Aldo Moro. Esterno Notte : il cast della fiction ... INVIATO CITTADINO Quando Papa Giovanni prendeva il cappuccino… in quella tazza conservata alla chiesa del Gesù La sostenibilità sarà uno dei primi argomenti toccati, grazie all’incontro di venerdì 18 novembre intitolato «Ridurre gli sprechi: strategie per la sostenibilità» (ore 15.00 – Sala Stucchi, Centro ...Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, oltre alla chiusura di Piazza Cattedrale, che sarà off limits da domani, scatteranno anche una serie di divieti ...