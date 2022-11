Al mercato è il momento delle noci | prepariamo gustosi biscotti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Bergamo. Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza si può trovare il racconto italiano, che in prevalenza arriva dal Piemonte, affiancato dalla merce francese e, in volumi minori, cilena. I quantitativi sono soddisfacenti e rientrano negli standards del periodo con un buon rapporto fra qualità e prezzo. La varietà Lara, protagonista della produzione Made in Italy, si contraddistingue per gli elevati livelli qualitativi e il gusto dolce e delicato. Gli esemplari francesi hanno un costo inferiore a fronte di un pregio differente. Ricche di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, lecontengono sali minerali come fosforo, magnesio, calcio, ferro, sodio, manganese, potassio, zinco e rame, ma anche vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K e J. Grazie alla loro composizione, ...

