Afghanistan | i talebani vietano alle donne l’accesso a palestre | hammam e parchi pubblici

(Di lunedì 14 novembre 2022) Stretta sui diritti delle. Invietato l’ingressoneie al luna park di Kabul. Divieto anche di accederee agli, i bagni. “Lesono vietate perché glinatori sono maschi e si tratta di luoghi misti“, fa sapere il portavoce del ministero della Prevenzione del vizio e della promozione della virtù, Sadeq Mohajir. Per quanto riguarda gli– i bagnitradizionali arabi – “ogni casa ha una stanza da bagno, non ci sarà alcun problema per le” riferisce il responsabile. Tali divieti sono stati imposti la settimana passata – dopo che nei ...

...ritengono che il provvedimento difficilmente avrà esiti positivi in un Paese come l', ... Secondo la popolazione locale, inon sono in grado di garantire la sicurezza dei cittadini e ...Dopo i parchi divertimento, ihanno vietato alle donne palestre e bagni pubblici , segnando un ulteriore passo nella segregazione dei sessi. Dall'agosto 2021 molte hanno perso il ...Kabul (AsiaNews/Agenzie) - I talebani hanno installato 2mila telecamere a circuito ... Gli esperti ritengono che il provvedimento difficilmente avrà esiti positivi in un Paese come l’Afghanistan, ...Dopo due decenni (il tempo di quattro Guerre Mondiali!) di intervento guidato dagli Stati Uniti e da tutta la NATO, enormi investimenti internazionali e sforzi per costruire uno stato democratico, gar ...