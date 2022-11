Addio | perché lascio l' Italia | cosa c' è dietro la scelta drastica di Facchinetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Francesco, professioni mille. Talento: nessuno, per sua stessa ammissione. Tormento ne: uno, La canzone del capitano che l'anno prossimo compirà vent'anni e si canta ancora, pure per le strade di Madrid, dovesta promuovendo Rocco Hunt, uno degli artisti di cui è manager. L'intervista a passeggio si apre incappando in un gruppo di ragazzini in tenuta daal celibato che salutano l'ex Dj Francesco proprio intonando a gran voce la sua hit di inizio millennio. Dall'isola che non c'è di Capitan Uncino alla realtà aumentata sul Metaverso. In vent' anni di strada ne ha fatta... «L'unico talento che mi riconosco è quello di avere uno sguardo curioso e analitico, capace di intuire dove andrà il mondo nel prossimo futuro. Pensi che col Metaverso sono entrato in contatto la prima volta ...