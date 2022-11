Addio a Gianni Toniolo | giovedì i funerali a Roma

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si terranno17 novembre, alle ore 16, nella chiesa di Santa Croce in Gerusalemme adimorto all’età di 80 anni a. Nato a Reggio Emilia nel 1942,è professore ordinario di Politica economica all’Università Ca’ Foscari di Venezia (1897-1996) ed ha insegnato Storia dell’economia all’Università di Tor Vergata a(1996-2007), alla Duke University (di cui era professore emerito) e infine alla Luiss di. Era Research Fellow del Centre for Economic Policy Research di Londra e co-direttore della “Rivista di Storia economica” fondata da Luigi Einaudi. Ha insegnato alle università del Connecticut, della California a Berkeley e Hitotsubashi a Tokyo, è stato Visiting Fellow al St. Antony’s ...

È morto lo storico dell'economiaToniolo. Lo rende noto la Fondazione di Venezia con la quale collaborava e di cui è stato vice presidente e consigliere fin dai primissimi anni. 'Toniolo è stato un grande maestro, da sempre amico della Fondazione di Venezia', ricorda il presidente Michele Bugliesi . 'Lascia un vuoto incolmabile, insieme al ricordo di un uomo colto e ...Toniolo , grande storico dell'economia, molto apprezzato in Italia e in campo internazionale. Ma con Toniolo se ne va, oltre allo studioso di altissimo rango, 'un uomo di rara ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nelle chat grilline già bocciato il nome che piace a leader del Movimento: "Il prorettore della Sapienza era un consulente del ...