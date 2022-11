Accoltella senza fissa dimora nel Napoletano | arrestato un 22enne

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco hannoa Volla (Napoli) per tentato omicidio unincensurato di Casalnuovo di Napoli. Dagli accertamenti dei militari è emerso che poco prima l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe litigato con un 37enne (italiano,e già noto alle forze dell’ordine) per poi colpirlo con un’arma da taglio nella zona occipitale sinistra. La vittima è stata trasferita nella casa di cura “Villa dei Fiori” di Acerra dove è ricoverata in prognosi riservata. L’è nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arma – un coltello a farfalla con una lama di 10 centimetri – è stata sequestrata. L'articolo proviene ...

