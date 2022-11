“Accà nisun è fes” | Luciana Littizzetto legge la “letterina” di Macron a Meloni | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Unamai scritta, in un francese stentato, ma che prova a rompere quel ghiaccio della tensione che si è formato tra la Francia e l’Italia sulla gestione degli sbarchi dei migranti, dell’accoglienza e dei ricollocamenti. Ara ènel corso della puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica sera su Rai 3. Un “gioco” in cui si palesano alcune posizioni controverse di entrambi gli attori protagonisti di questa vicenda che ha provocato un vera e propria frattura istituzionale e internazionale tra i due Paesi: da una parte il Presidente transalpino Emmanuel, dall’altra la Presidente del Consiglio italiano Giorgia. “è fes” – Ladi ...