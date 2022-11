A Innsbruck è già Natale

Leggi su amica

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per respirare l’atmosfera natalizia bisogna recarsi in un luogo speciale:è indubbiamente uno di questi. Qui ilè una cosa “seria”, grazie ai 7 mercatini che invadono la città e a Lumagica, parco con luminarie, il visitatore potrà immergersi nel mood natalizio fin dal 15 Novembre 2022. Un giro del mondo scintillante Fino al 29 gennaio 2023 nel giardino di Corte Hofgarten asi accende “Lumagica”, il parco con installazioni luminose, recentemente restaurato, che quest’anno è ispirato ai cinque continenti. Un percorso di circa un chilometro e mezzo in cui si avrà modo di incontrare sculture di ogni tipo come ad esempio l’elefante nella foto. Sarà una simpatica marmotta tirolese a guidare i visitatori, grandi e piccini, tra le interattive scenografie di luci. Mercatini da scoprire A...