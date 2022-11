Adnkronos

Sono 11.068 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.498 nella Città metropolitana di, 899 in provincia di, 992 a Pistoia, 703 a Massa Carrara, 1.037 a Lucca, 1.241 a Pisa, 830 a Livorno,...Sono 11.068 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.498 nella Città metropolitana di, 899 in provincia di, 992 a Pistoia, 703 a Massa Carrara, 1.037 a Lucca, 1.241 a Pisa, 830 a Livorno,... A Firenze e Prato maratona di nuoto per Aisla (Adnkronos) – Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la “Vasca per Aisla”, la Maratona benefica che anima una 24 ore no stop, anche di notte. Organizzata da Firenze Nuoto Master, Cgfs e Csi Nu ...9% di questi è risultato positivo.L'andamento per provinciaCon gli ultimi casi salgono a 403.313 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (77 in più ...