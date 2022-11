2022 stravolto | incredibile cosa emerge confrontando le classifiche con la passata stagione | non è il Napoli la migliore

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un parziale da brividi per una squadra di serie A, sorpresa anche per la Roma di Mourinho, che succederà nel 2023? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ stato un inizio diparticolarissimo ma ancor più particolare sarà il resto della, stoppato dall’imminente mondiale invernale, che contribuirà ancor di più a mescolare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.