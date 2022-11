Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 novembre 2022

(Di domenica 13 novembre 2022) Questa sera, domenica 13, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 13, di? Scopriamoli insieme.In aggiornamento Dove vedere il programma in tv e streamingva in onda oggi, domenica 13, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming ...

Anche questa mattina (13 novembre) nella medesimadella costa anconetana si è registrata una scossa di magnitudo con epicentro in mare a 8km di profondità come riportato da Ingv. Sono state una ...... perdendo la seconda partita di fila e riavvicinandosi in maniera pericolosa allaplay - out, ... Pur senza azioni da gol, parte molto bene l'Imolese in tenutacontro i rossi marchigiani. All'...ANCONA - Le scosse di terremoto, che già l'11 novembre erano arrivate a quota 220, continuano ancora: non si ferma lo sciame sismico arrivato dal mare che spaventa le Marche, ...Il presidente del M5S sarà intervistato da Giuseppe Brindisi nel corso della puntata che andrà in onda domani alle 21.20 su Rete 4. Tanti gli altri temi in programma ...