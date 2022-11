Zona Bianca | le anticipazioni della puntata di oggi 13 novembre

Leggi su 361magazine

(Di domenica 13 novembre 2022) : il braccio di ferro tra Italia e Francia e il reddito di cittadinanza Il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà ospite di Giuseppe Brindisi nel nuovo appuntamento con “”, in onda, domenica 13, in prima serata su Retequattro. Nel corsoserata, ampio spazio sarà dedicato al braccio di ferro tra Italia e Francia e alla riapertura del confronto in Europa in merito alla gestione dei migranti. E ancora, un nuovo capitolo dell’inchiesta di “” sul reddito di cittadinanza, con un approfondimento sulle modifiche che l’esecutivo ha deciso di introdurre: porteranno benefici o causeranno tensioni sociali? Leggi anche: SVOLTA NEL CASO SAMAN ABBAS, ECCOLA MOSSA DEL PAKISTAN Non mancheranno poi inedite testimonianze ...