Zeman | “Odiavo i comunisti | ora voto Movimento 5 Stelle San Siro non va abbattuto | l’Olimpico sì”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) Zdenektorna a parlare, e lo fa alla sua maniera, con giudizi netti e senza peli sulla lingua. In una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera, l’ex tecnico di Foggia, Roma, Lazio e Pescara, tra le numerosissime squadre allenate in Italia, ha parlato di vari temi, non solo calcistici ma anche politici. “. Come li odiava mio padre, medico. Al piano di sopra abitava il capo del partito di Praga 14, il nostro distretto. Papà talvolta urlava dalla finestra del bagno la sua rabbia contro il regime. Ogni tanto qualcuno spariva. Oggi sono amico di Alessandro Di Battista, che mi ha anche proposto un seggio al Senato; ma la politica non fa per me, e forse neanche per lui. Nel 2018 però ho votato Cinque“. Non solo politica, come detto, anche se spesso questa si lega a ...