Zeman ' odiavo i comunisti | io juventino da sempre'

(Di domenica 13 novembre 2022) Vuol dire che non è la strada giusta" sottolinea alla Gazzetta. Nel libro viene citato Maradona, come l'unico capace di vincere da solo. E torna a parlare anche di Mourinho, che ha acceso il ...

i comunisti. Come li odiava mio padre, medico. Al piano di sopra abitava il capo del partito ... Corre sui social e sul web il pensiero di Zdenekche, intervistato dal Corriere della Sera e ...Da piccolo andavo a dormire con la maglia bianconera', la 'confessione' di Zdenekche si ... 'i comunisti . Come li odiava mio padre, medico. Al piano di sopra abitava il capo del partito ..."Odiavo i comunisti. Come li odiava mio padre, medico. Al piano di sopra abitava il capo del partito di Praga 14, il nostro distretto. Papà talvolta urlava dalla finestra del bagno la sua rabbia contr ...Il colpo di scena che non ti aspetti. Zdenek Zeman è un tifoso della Juventus. Uno dei più grandi nemici sportivi dei bianconeri, che ha dato il ...