Zeman choc | Tifo da sempre per la Juve Ecco perché li ho denunciati

(Di domenica 13 novembre 2022) Zdenekstupisce tutti. In un'intervista al Corriere della Sera il "boemo" parla del suoe rivela di aversostenuto i colori bianconeri: "per loro da", ha affermato l'allenatore. E ancora: "Sonostatontino. Da piccolo andavo a dormire con la maglia bianconera". Parole che stupiscono tutti.è stato il principale accusatore dellantus nell'inchiesta per doping. E così spiega il legame con i colori bianconeri che va in conflitto con il caso giudziario: "Con ladi Moggi, Giraudo e Bettega. Ma lantus non comincia e non finisce con loro. Era la squadra di mio zio Cestmir Vycpálek: il più grande talento del calcio cecoslovacco prima di Pavel ...

In vista dell'uscita della sua autobiografia "La bellezza non ha prezzo" ha parlato con Gazzetta dello sport e Corriere della Sera, aggiungendo tanti aneddoti e nuove accuse a quel sistema che ... Caso Karsdorp, Sabatini: 'Mourinho non conosce Roma, per colpa sua il calciatore non potrà più uscire di casa': ho odiato i comunisti Nell'intervista rivela un altro retroscena della sua ...