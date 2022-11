WWE | Tante celebrità saranno presenti a WrestleMania 39?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 13 novembre 2022) Mancano poche settimane al periodo più intenso dell’anno per la WWE: la Royal Rumble e la road to WrestleMania 39 sono alle porte. La compagnia ospiterà il suo più grande evento annuale l’1 e il 2 aprile 2023 a Los Angeles, in California, con il titolo “WrestleMania Goes Hollywood”. Voci di corridoio Secondo rumor, la WWE sta cercando di coinvolgere numerosenello show con lo slogan “Hollywood” e l’attenzione mainstream che deriva dalla loro presenza. Il co-CEO Nick Khan ha diversi contatti con persone del mondo dello sport e dell’intrattenimento grazie al suo lavoro di agente, quindi questo è un modo per portare personalità esterne nello show. John Cena, ad esempio, è in contatto con i vertici della federazione e ha ricevuto anche l’approvazione di Vince McMahon. I fan potrebbero vedere il rapper di Boston combattere per la prima volta da ...