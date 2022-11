Wolves-Arsenal 0-2 | Arteta | “Oggi coraggiosi Gabriel Jesus? Lavora per la squadra”

Leggi su sportface

(Di domenica 13 novembre 2022) “Il Wolverhampton ci ha reso la vita difficile, concedendoci davvero pochi spazi. È stato frustrante perché non facevano altro che aspettare i nostri errori per sorprenderci in contropiede. Nella ripresa siamo stati più veloci, piùnel prendere l’iniziativa e infatti poi abbiamo vinto la partita”. Con queste parole il tecnico dell’, Mikel, è intervenuto dopo la vittoria per 2-0 in casa del Wolverhampton. Su: “Il lavoro che lui fa in campo per laè inestimabile: i suoi compagni e lo staff lo adorano. Il nostro obiettivo è quello di essere migliori ogni giorno e abbiamo ancora tante cose da migliorare”. SportFace.