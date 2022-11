WhatsApp | il trucco che trasforma i vocali lunghi in testo | tutti felici

Esquire Italia

Scommetto che almeno una volta al giorno vi arriva un vocale da minimo 1 minuto. Minimo! Poi ci sono quelli da 2 minuti, quelli da 3 e così via, fino alle conferenze fatte al telefono, da amici che ...li descrive come messaggi che non saranno più visibili nella chat una volta trascorso il periodo di tempo selezionato. Sono i cosiddetti "messaggi effimeri" e puoi attivarli quando vuoi ... Il trucco WhatsApp che ti riassume i vocali lunghi Scommetto che almeno una volta al giorno vi arriva un vocale da minimo 1 minuto. Minimo! Poi ci sono quelli da 2 minuti, quelli da 3 e così via, fino alle conferenze fatte al telefono, da amici che pe ...Sei curioso di leggere un messaggio che è stato cancellato nella chat su WhatsApp Adesso puoi farlo grazie ad un trucchetto.