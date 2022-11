WEC | Ferrari campione del mondo | secondo titolo consecutivo

Ferrari

SAKHIR " E' ancora laad essere protagonista del FIA(World Endurance Championship). La Rossa ha infatti conquistato sia il titolo piloti che il titolo costruttori e si è riconfermata campione del mondo. L'...... Kamui Kobayashi e Jose - Maria Lopez mentre il titolo - il quinto del marchio nipponico nel- ... BRIVIDOLa gara di addio alla classe GTE - Pro per, Porsche e Corvette ha arriso ai ... Ferrari si conferma campione del mondo costruttori e piloti nel WEC Sahkir (Bahrain) – Come nel 2021, il trionfo alla 8 Ore del Bahrain ha consentito ad Alessio Rovera di centrare l’obiettivo iridato per il secondo anno consecutivo, stavolta conquistando il titolo del ...Antonello Coletta, responsabile di Attività Sportive GT Ferrari, ha così commentato quando accaduto in Bahrain: “Siamo davvero contentissimi per questa ennesima, grande vittoria, con due titoli ...