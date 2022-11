Wanna Marchi e Stefania Nobile | «Pentirsi non serve Amuleti e malocchio? Gli italiani ci credono ancora»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 13 novembre 2022)ospiti a I Fatti Vostri. «Siamo libere oggi, ha detto, di cosa mi occupo? Io seguo mia figlia, fa tanti lavori, fa tante cose in Albania, fa locali e li vende, fa tante cose, ristruttura case», e la figlia ha replicato: «Mi sono reinventata. Durante il processo sono diventata ristoratrice, non mi sono mai arresa e mia mamma mi segue. Lei ha 80 anni anche se ne dimostra tanti meno, di mestiere fa la mamma che è tanta roba».a I fatti vostri Una storia che ha esordi nel lontano passato, ma che tutti sanno.ha infatti spiegato: «Ho cominciato per disperazione, dovevo dare da mangiare ai miei figli. Mi ...