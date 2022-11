Volley femminile | Serie A1 | Haak illumina Conegliano | Scandicci replica con Antropova Bergamo batte Busto

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la sesta giornata dellaA1 disi fa imbrigliare da Casalmaggiore nel secondo set, ma le Campionesse d’Italia rialzano prontamente la testa di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e conquistano una bella vittoria per 3-1. Le Pantere hanno infilato il settimo successo consecutivo in campionato e ora vantano quattro punti di vantaggio su Milano, cinque lunghezze su Chieri e(ma la corazzata veneta ha disputato un incontro in più). Magistrale prestazione dell’opposto Isabelle, che ha messo a segno 27 punti (5 muri, 3 aces). La regista Joanna Wolosz hato anche le schiacciatrici Alessia Gennari e Kelsey Robinson (12 punti a ...