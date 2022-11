Volley femminile | Serie A1 | Cuneo espugna Firenze al tie-break Nwakalor top scorer | ma non basta

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022)ha sconfittoper 3-2 (20-25; 25-23; 16-25; 25-21; 15-12) nel posticipo della sesta giornata dellaA1 di. Le piemontesi si sono imposte in trasferta, recuperando da 0-1 e 1-2. Secondo successo consecutivo per la San Bernardo, che risale all’undicesimo posto in classifica generlae con cinque punti in classifica. Le toscane incappano nel secondo stop di fila e sono settime con due lunghezze di margine proprio sulle rivali di giornata. Prestazione sopra le righe di Sofya Kuznetsova (21 punti, 2 aces) e Greta Szakmary (19), doppia cifra anche per Agnese Cecconello (14). Alle padrone di casa non sonote la scatenata Sylvia(22 punti, 4 muri), Britt Herbots (18 punti) e Amandha Sylves (10). Photo LiveMedia/Danilo Vigo