Volley femminile | Paola Egonu dirompente contro il Fenerbahce! Quanti punti ha segnato nel derby? VakifBank in testa

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022)ha giocato la migliore partita da quando è in Turchia ed è risultata determinante nella vittoria conquistata dal suoIstanbul nel sentitissimoil Fenerbahce Istanbul. Nella quarta giornata di campionato, le Campionesse del Mondo e d’Europa si sono imposte per 3-1 (25-21; 25-20; 23-25; 25-22) di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno avuto la meglio in quella che era la rivincita della Supercoppa di Turchia, persa nettamente tre settimane fa per 3-0.ha messo a segno addirittura 33(54% in attacco), vincendo l’atteso confronto a distanza con la giovane fuoriclasse russa Arina Fedorovtseva (28). L’opposto italiano è stata ben supportata in attacco ...