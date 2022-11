VIDEO F1 | GP Brasile 2022 | highlights e sintesi gara Doppietta Mercedes | Sainz 3° Leclerc rimonta dopo l’incidente

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) George Russell ha vinto il GP del, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos, e ha così conquistato la prima vittoria della carriera in Formula Uno. Il britannico è salito sul gradino più alto del podio precedendo Lewis Hamilton e così lafesteggia una spettacolarein coda a una stagione molto complicata. Laè stata condizionata dai due incidenti avvenuti nel corso del settimo giro, subitola ripartenza per un contatto tra Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo. Max Verstappen ha infatti toccato la vettura di Hamilton tentando un sorpasso alla prima chicane, Charlesè andato a sbattere contro le barriereessere stato toccato dalla McLaren di Lando Norris mentre lo stava ...