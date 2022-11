VIDEO Atalanta-Inter 2-3 highlights | gol | sintesi Serie A | la Beneamata sbanca a Bergamo!

(Di domenica 13 novembre 2022) E’ terminata 3-2 per l’al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida tra lae l’. La Dea ha dovuto subire una pesante sconfitta tra le mura amiche da parte dei nerazzurri. Un risultato che permette agli uomini di Simone Inzaghi di salire in quarta posizione provvisoria (30 punti), mentre gli orobici restano a 27 (sesta piazza). Erano stati i padroni di casa a sbloccare per primi il punteggio con il rigore realizzato da Lookman, ma poi Edin Dzeko è entrato in modalità cecchino: prima sfruttando l’assist di Lautaro Martinez al 36? e poi pronto al tap-in sul tiro-cross di Dimarco al 56?. Il 3-1ista è stato frutto di un’autorete di Palomino al 62?, che poi ha cercato di rifarsi al 77? su palla inattiva. Girandola di cambi che non hanno cambiato lo spartito evittoriosa. Di ...

I precedenti di Atalanta - Inter , gara valida per la 15a giornata di campionato in Serie A .... il Napoli è ospite del Verona Seconda giornata tra sabato 20 agosto e lunedì 22 agosto: Il Milan va a Bergamo nella difficile trasferta contro l'Atalanta. L'Inter ospita lo Spezia, la Juve chiude ...Atalanta - Inter 2-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quindicesima giornata di Serie A 2022/23.L'Atalanta non molla al Gewiss Stadium e accorcia contro l'Inter. Al 77' corner dalla sinistra di Koopmeiners in area, Palomino si toglie dalla marcatura e in tuffo di testa batte Onana. Primo gol in ...