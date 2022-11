Victor Allen | chi è il marito di Tiziano Ferro | “L’uomo della mia vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 novembre 2022)e suosono diventati papà di due bambini, Margherita e Andres. Dopo le nozze a Los Angeles, celebrate il 25 giugno 2019, hanno celebrato il loro amore anche in Italia, a Sabaudia. Con un post commovente su Instagram nella mattinata di lunedì 28 febbraio hanno reso pubblica la notizia di aver allargato la famiglia dando il benvenuto a due bebé di 9 e 4 mesi., chi è ildiNato e cresciuto a Los Angeles,ha 55 anni e ha lavorato per un lungo periodo all’internoWarner Bros. Proprio la celebre casa di produzione americana è stata “galeotta” per la conoscenza con ...